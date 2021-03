Tutto in un giorno, dall’ospedale alla gloria: Fran Vélez segna col dito “rotto” nel derby di Atene

Il calciatore del Panathinaikos Fran Vélez è stato uno dei protagonisti del derby di domenica contro l'AEK Atene. Lo spagnolo ha segnato per la sua squadra nella partita che si è conclusa sull'1-1

Fran Velez, 29enne difensore spagnolo ex Wisla Cracovia ed ex Aris Salonicco, ha vissuto una domenica una giornata ricca di emozioni nella capitale greca. È passato, nel corso della stessa giornata, dal rischio di saltare alcune partite della sua squadra al raggiungimento della gloria nel derby di Atene. Il giocatore nella mattinata di domenica era andato in ospedale dopo un certo fastidio al mignolo del piede sinistro.