Tutto liscio al derby di Lipsia: a parte le gomme bucate alle bici dei tifosi ospiti…

Il BSG Chemie Lipsia ha perso di misura il derby contro la Lokomotiv, ma i tifosi hanno sostenuto la loro squadra fino alla fine. Il duello cittadino si è svolto senza grandi incidenti. Solo alcuni pneumatici forati alle biciclette dei tifosi...

Dopo l'incontro alle 11 alla stazione della S-Bahn di Connewitz, una carovana di biciclette di tifosi del Chemie Lipsia si è spostata ieri, domenica 21 novembre, verso il Bruno-Plache-Stadium per il derby contro la Lokomotiv Lipsia. Tutti riconoscibili per la sciarpa a tubo verde con il simbolo del club che tutti a Lipsia conoscono. Mentre in Bundesliga ci sono le porte chiuse per il Lipsia, a livello di Regionalliga tutti i tifosi allo stadio, nel rispetto, come tutti hanno fatto, dei tre punti di controllo.