Tutto torna in alto mare: il 17 luglio verrà annunciato lo stadio del derby di Bucarest

Justin Ștefan ha rivelato che FCSB c'è tempo per annunciare ufficialmente lo stadio in cui si giocherà la partita con la Dinamo: "Non c'è una scadenza, considerando che, fino ad ora, FCSB non ha annunciato nessuno stadio per la partita con la Dinamo. Tutto resta da vedere". Il segretario generale della LPF non ritiene che FCSB sia in pericolo dal punto di vista del regolamento: "Non possono perdere 3-0 a tavolino, il nostro obiettivo è giocare tutte le partite. Parleremo con FCSB all'inizio della prossima settimana e troveremo una soluzione".