Tv argentina intervista Messi, ma il giornalista scoppia in lacrime…

In scena tanto anomala quanto emozionante. Protagonisti: Leo Messi e Pablo Giralt, noto giornalista sudamericano. A ridosso dei Mondiali, l’Argentina rimane la nazionale favorita per la vittoria finale e tutto il popolo si affida alla Pulce per la vittoria finale. Durante l’intervista, mentre Leo Messi mostrava e parlava di alcune foto di quando era ragazzo, Giralt ha iniziato a singhiozzare e a smorzare le parole.