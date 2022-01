Ufficiale: solo 5mila tifosi per il derby del Rodano, il Lione condanna lo striscione

Poiché la legge sul pass vaccinale non potrà essere emanata entro venerdì 21 gennaio, il Lione accoglierà infatti solo 5.000 spettatori venerdì sera al Groupama Stadium per il derby contro il Saint Etienne.

Il Lione sperava di poter beneficiare delle nuove misure proporzionali contenute nella legge, ma non sarà così prima dell'arrivo del Nizza nel fine settimana dell'11 e 12 febbraio. L'affluenza sarà quindi la stessa della partita contro il Paris Saint-Germain del 9 gennaio. Ma la distribuzione sarà diversa tra partner e abbonati. Questa volta gli abbonati saranno 2.000, contro i 1.200 di OL-PSG. Il Lione ha organizzato un sorteggio tra gli abbonati che desiderano partecipare al derby. Questa estrazione sarà effettuata entro oggi per poter avvisare i fortunati vincitori.

Intanto il Lione ha preso le distanze e condannato lo striscione esposto da un gruppo ultrà all'allenamento della squadra: "Quelli del Saint Etienne sono in agonia...finiamoli...". Per quanto riguarda i biglietti venduti per questa edizione del derby del Rodano OL-ASSE, il club attuerà una politica di compensazione. I possessori possono scambiarlo con un biglietto per gli ottavi di finale di Europa League (con invito a un'altra partita), o beneficiare di un credito del 115% sulla carta MyOl, oppure richiedere il rimborso del biglietto.