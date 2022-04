Uganda, Man of the Match in Premier: giocatore premiato con una bottiglia di yogurt e una pagnotta

In Uganda il migliore in campo viene premiato con pane e yogurt…

Insolito premio ad un calciatore ugandese premiato come migliore in campo. Nella Premier League Ugandese il giocatore, il cui nome non è stato rivelato, a fine gara è stato votato “Man of the Match”. E il premio? Non aspettatevi ricercati e particolari trofei. Il calciatore, infatti, ha avuto in premio una bottiglia di yogurt e una pagnotta all’interno di una busta con il logo della Lega Nazionale dell’Uganda e con la scritta “Man of the Match”.