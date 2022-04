Un derby dopo l’altro, CSKA Sofia fra due fuochi: hooligans sugli spalti e ricambio in panchina

Momento travagliato per il CSKA secondo in classifica alla vigilia del derby contro il Levski Sofia che ha 10 punti in meno. Ma ci sono le scorie del derby di coppa contro lo Slavia...

Redazione DDD

Domenica 17 aprile derby di Sofia di campionato fra CSKA e Levski. I rossi del CSKA ci arrivano dopo le polemiche della semifinale-derby di andata della coppa di Bulgaria, vinta 2-0 sul campo dello Slavia Sofia. Il club di casa ha duramente condannato in un comunicato sul proprio sito ufficiale il comportamento e le devastazioni degli ultras CSKA, ma anche l'atteggiamento indifferente delle forze dell'ordine accusate di non essere intervenute a dovere.

Intanto con ogni probabilità, domenica sarà Stoyan Kolev a guidare il CSKA Sofia contro il Levski al posto del tecnico Mladenov. L'allenatore dei portieri rimarrà nel club, così nei prossimi due giorni non verrà annunciato un nuovo allenatore. Sarà Kolev l'uomo che guiderà il CSKA Sofia nel derby.