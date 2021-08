Un derby fra Stella Rossa e Dinamo Zagabria? Prosinecki “La ex Jugoslavia non è ancora pronta…”

Il leggendario Robert Prosinečki ha commentato un possibile match tra la Stella Rossa di Belgrado serba e la Dinamo Zagabria croata. Žuti ritiene che i Balcani non siano ancora pronti per le tensioni che questo incontro porterebbe con sè.

Nella sua carriera, Robert Prosinečki ha giocato sia per la Dinamo Zagabria che per la Stella Rossa. Ha iniziato in Croazia e ha presentato il suo talento di lusso sul grande palcoscenico internazionale con il club serbo. I due colossi del calcio balcanico potrebbero presto incontrarsi nelle qualificazioni per la Champions League d'élite, ma prima avranno le partite rispettivamente con i polacchi del Legia e i moldavi dello Sheriff.

Nel caso in cui entrambi i rappresentanti dell'area dell'ex Jugoslavia avanzino al turno successivo, arriverebbe sicuramente uno dei derby più avvincenti dell'ultimo decennio in questo settore. Senza dimenticare tutte le possibili tensioni sociali e politiche che potrebbero emergere in una simile resa dei conti. I rapporti tra i paesi dell'ex Jugoslavia sono ancora piuttosto tesi e i tifosi hanno, ovviamente, un'ottima memoria. Ricordiamo che il 13 maggio del 1990 gli scontri fra ultras della Dinamo Zagabria e della Stella Rossa precedettero le guerre jugoslave: con Boban che diventa un eroe croato per essersi scagliato contro i poliziotti in difesa dei tifosi della Dinamo. Anche per questo Robert Prosinečki afferma che i Balcani semplicemente non sono ancora pronti per una partita di questa portata: "Entrambi i club hanno un posto speciale nel mio cuore. Centinaia di persone mi hanno già chiamato su questo argomento. Penso che i Balcani, purtroppo, non siano ancora pronti per una partita del genere e penso anche che ne siamo tutti ben consapevoli. Non so cos'altro aggiungere. Chi è migliore? Chi avanzerà? Tutto quello che posso dire a questo punto è che Legia e Sheriff sono avversari impegnativi. Prima di tutto, il citato derby dovrà essere guadagnato contro i citati avversari", ha detto l'ex stella del Real e del Barcellona .