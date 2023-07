Un passato in Inghilterra, ora Richard Kell è un pilota d’aerei!

Middlesbourgh dal ‘98 fino al 2001, poi più di 100 presenze in EFL con le maglie di Torquay, Scunthorpe, Barnsley e Lincoln City. Due infortuni gravi alla gamba hanno poi spezzato il suo sogno calcistico.La sua seconda chanceIl ritiro a 27 anni, ha dato vita ad una nuova fase della sua vita. Oggi, a 43 anni, Richard Kell è diventato un pilota d’aerei nella compagnia di Jet2.“Ero in aeroporto, dovevo partire per un tour pre campionato in Irlanda, e ho parlato per la prima volta con un pilota. Volevo saperne di più. Al mio ritorno sono andato nell’aereoporto più vicino, Humberside, per fare ancora qualche domanda agli addetti”. Kell ha rivelato come, sorprendentemente, il suo passato sportivo e le abilità sviluppate nel corso degli anni siamo state importantissime per la sua formazione.