Un Tabata in più per il derby: 5 milioni dal Palmeiras allo Sporting Lisbona

Il Palmeiras, primo con 6 punti di vantaggio sui rivali, va a giocare il derby paulista sul campo del Corinthians. Con un nuovo acquisto fresco di annuncio in più...

Il nuovo arrivato ha iniziato a lavorare come atleta del Palmeiras e si sta già allenando con gli altri compagni di squadra.

Il centrocampista arriva per sopperire alla futura assenza di Gustavo Scarpa, che lascerà la squadra capolista del Brasileirão a fine stagione. Apprezzato per il suo tiro dalla media e dalla lunga distanza, oltre che per la sua abilità nei calci piazzati, Tabata è costato 5 milioni di euro.