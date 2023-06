Un tributo andato storto: gaffe sulla nuova divisa dell’Arsenal!

L’Arsenal presenta le nuove divise e i tifosi…si infuriano. Errore di fabbricazione e gli invincibili del 2003 non sono più così tanto invincibili...

Voleva essere una divisa che andasse a celebrare le straordinarie imprese degli invincibili di Wenger. Nella stagione 2003/2004 i Gunners vinsero 26 match e ne pareggiarono 12, vincendo il titolo senza mai perdere. La maglia per la prossima stagione, almeno nelle intenzioni, doveva rendere omaggio a questa striscia positiva con un dettaglio interno nel colletto bianco. 38 simboli per i rispettivi match, ma sulle prime maglie vendute, i simboli, con lo stupore di tutti, erano 32. 110 $ di divisa per una sbavatura clamorosa che lasciato a bocca aperta l’ambiente Adidas e l’Arsenal stesso.