Un turno di stop e 13mila euro di multa: Livaja salta il derby per aver litigato con un tifoso

E ora è certo che l'Hajduk sarà senza il suo miglior giocatore contro la Dinamo sabato al Maksimir in Supercoppa. Dal canto suo, Livaja accetta la punizione e non impugna la sentenza.

La commissione disciplinare della Federcalcio croata ha deciso e ufficializzato la punizione per Marko Livaja per gli espisodi nella finale di coppa contro il Sebenico. L'attaccante dell'Hajduk ha ricevuto una sospensione di una partita e una multa di 13.300 euro. Ciò significa che non giocherà contro la Dinamo Zagabria nel derby Eterno nazionale croato in Supercoppa.