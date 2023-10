Undici gol in un tempo, in Repubblica Ceca il match di prima divisione termina 5-9!

Da stropicciarsi gli occhi. 14 gol totali, 11 soltanto nel secondo tempo. In Repubblica Ceca tra Zlin e Mlada Bolesav termina 5-9.

Matteo Murru

Siamo in Repubblica Ceca, in prima divisione, ed il match è Zlin-Mlada Bolesav, valevole per la dodicesima giornata di campionato.

Il match

Al Letna Stadion, lo Zlin è alla disperata ricerca di punti preziosi per accorciare la classifica e lasciare la sedicesima posizione che coincide con l’ultimo posto nella divisione. Match che parte subito forte e che dopo appena 11 minuti di sblocca. Daniel Marecek apre la gara in favore degli ospiti, ma soltanto quattro minuti dopo i padroni di casa ribaltano tutto. Prima Fantis e poi Janetsky firmano il 2-1 per lo Zlin, risultato con il quale si va a risposo. È nel secondo tempo però che accade “l’impossibile”.

A referto dell’arbitro andranno altri nove marcatori, per un totale di 11 gol considerando le doppiette di Marecek e di Lamin Jawo per gli ospiti. Risultato finale? 5-9 per gli ospiti. Dal minuto 46 al 53esimo, sono stati realizzati addirittura 4 reti e soltanto al minuto 64 il parziale era di 4-5. Il Mlada Boleslav conquista tre punti, utili alla scalata verso il vertice dove attualmente Slavia Prague e Sparta Praha si battono colpo su colpo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.