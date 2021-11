Union favorita, ma se indovini il risultato…Il derby di Berlino sbarca in Giappone!

Interviste e iniziative social attorno al derby Union-Hertha di sabato...

Sabato sera ci sarà il quinto derby cittadino di Berlino tra Union Berlino e Hertha Berlino in Bundesliga (in campo alle 18:30). Gli equilibri di potere nella capitale sono cambiati negli ultimi anni, tanto che l'Union è abbastanza nettamente favorita di fronte al pubblico di casa. La leggenda dell'Union Torsten Mattuschka ha spiegato perché, dal suo punto di vista, il suo club è ora il numero uno a Berlino: "L'Union è migliore dell'Hertha. L'Hertha ha molti giovani giocatori, ma ha anche avuto molti casi problematici. Il club non ha rinunciato a Matheus Cunha e Dodi Lukebakio. Questi azzardi sull'ego troppo spiccato di alcuni giocatori non ci sono all'Union", ha detto il 41enne in un'intervista al "Kicker".