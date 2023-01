United, la squadra tutta in coro: Manchester is red

E' come se i social network si trasformassero in un coro, anche senza file audio. Al termine del 2-1 sul Manchester City, che è anche la riscossa rispetto al 6-3 dell'andata, tutti i giocatori dei Red Devils hanno postato la stessa frase...

Manchester is red

L'emoticon rossa d'ordinanza, anche per il portiere De Gea e per il nazionale inglese Harry Maguire che era stato messo in croce dalla critica dopo il derby d'andata