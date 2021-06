Uruguay, Godin e Gimenez “dimenticano” Vecino e accusano l’arbitro: “Una vergogna!”

Incredibile in Uruguay-Paraguay: gol annullato a Jonathan Rodríguez e solo giallo per Matías Vecino. L'Uruguay è stato danneggiato nel primo episodio, ma risparmiato nel secondo.

In Uruguay-Paraguay 0-0, per le qualificazioni Mondiali, è accaduto di tutto. Per fuorigioco ininfluente di Vina, è stato annullato ingiustamente un gol alla Celeste uruguayana. Ma nel secondo tempo, quando l'interista Vecino ha colpito alla fronte Lucena il giallo è stato un provvedimento troppo tenue.

Il post-partita tra Uruguay e Paraguay non è stato senza polemiche. I giocatori della Celeste si sono lamentati con rabbia solo sull'episodio in cui l'arbitro ha annullato il gol per fuorigioco a Jonathan Rodríguez che è parso regolare. Godín e Giménez, due dei pesi massimi dello spogliatoio, sono usciti per protesta attraverso i loro social network definendo senza mezzi termini l'episodio una "vergogna".