Uruguay, l’Atletico Madrid vuole Matias Arezo, ma non è l’unico club – La situazione

Atletico Madrid in pole per il talento uruguagio, ma senza certezze...

Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate da AS, l’Atletico Madrid sarebbe seriamente intenzionato ad acquistare Matias Arezo, giovane talento uruguaiano in forza al River Plate Montevideo. Il club colchonero, però, vorrebbe cedere in prestito l’attaccante classe 2002 al Penarol per una stagione, prima del tanto agognato salto in Europa, precisamente in Spagna.