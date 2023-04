Usa & Messico, insieme per ospitare i mondiali femminili del 2027

La rivalità calcistica che le ha sempre contraddistinte, potrebbe affievolirsi. C’è un buon motivo. America e Messico starebbero per giocarsi una carta importante, e lo faranno insieme. La prossima edizione della Fifa Women’s World Cup 2027 potrebbe giocarsi proprio tra i due pesi confinanti, che collaborerebbero per la buona uscita dell’evento facendo valere la vastità territoriale a loro disposizione. La rivalità esiste e non si può far finta di niente, ma questa possibilità ingolosisce non poco gli addetti ai lavori.