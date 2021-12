Valencia, a ruba i biglietti per il derby: esauriti in meno di 24 ore

Un totale di 405 tifosi valenciani popoleranno le tribune ospiti nella partita di lunedì contro il Levante ultimo in classifica. Il Valencia è settimo con 17 punti in più rispetto ai rivali, ma un derby è sempre un derby

I tifosi del Valencia saranno più che presenti sugli spalti dello stadio Ciutat de València questo lunedì 20 dicembre, per tifare la loro squadra nel derby cittadino contro il Levante. Come confermato dal club del Mestalla, i biglietti per il settore ospiti che sono stati loro assegnati sono già andati esauriti in meno di 24 ore dalla messa in vendita. Un totale di 405 tifosi valenciani accompagneranno la loro squadra in una delle partite più importanti dell'anno per il club, vista la storica rivalità tra i due club valenciani.