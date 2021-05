Valladolid retrocesso, striscione contro Ronaldo: “Sei tu il colpevole”

Il Valladolid è retrocesso nella Segunda Division spagnola. Dall'inizio della scorsa settimana, i tifosi avevano protestato contro la dirigenza di Ronaldo, proprietario del club.

Ronaldo il Fenomeno è diventato Ronaldo il Colpevole. Il fuoriclasse brasiliano, oggi El Presidente del Valladolid, aveva offerto 150mila euro a giocatore per battere l'Atletico Madrid. Ma le merengues, alle quali la vittoria non è bastata per contendere il titolo all'Atletico Madrid, hanno vinto 2-1 e il Valladolid è retrocesso.