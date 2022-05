Van Bommel, il Generale riparte dal Belgio

Anversa 2024, il nuovo orizzonte professionale di Mark Van Bommel

Iniziò a calcare il rettangolo verde con la maglia del Fortuna Sittard, trampolino di lancio per il PSV dove si consacrò come uno dei centrocampisti migliori d’Olanda della sua generazione. Nel 2005 per Mark van Bommel arrivò la grande occasione con la chiamata del Barcellona dove giocò una sola stagione per poi accasarsi in Baviera e vestire la prestigiosa casacca del Bayern Monaco. Più di 100 presenze in Bundesliga, sino al 2011 quando il giocatore olandese lasciò la Germania per trasferirsi al Milan.