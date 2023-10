Van Dijk al derby di Liverpool fra le polemiche: Alan Shearer “Dici sciocchezze!”

Sabato 21 ottobre alle 13.30 c'è il derby Liverpool-Everton: per il capitano dei Reds avvicinamento fra le polemiche...L'ex attaccante della Premier League Alan Shearer ha criticato Virgil van Dijk dopo che il capitano del Liverpool ha sostenuto che si pretende troppo dai calciatori moderni. Parlando la scorsa settimana all'inizio della sosta per le nazionali, Van Dijk ha spiegato il suo pensiero sull'impegnativo programma nazionale del calcio inglese e sulla crescente competizione nel calcio internazionale.

Shearer è l’ultimo a intervenire nel dibattito. Sapendo cosa vuol dire giocare ai massimi livelli per quasi 20 anni con Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United, non ha accettato nessuno dei commenti del leader del Liverpool: "Sciocchezze. I giocatori giocano troppo a calcio? Cosa? Voglio dire, andiamo", ha detto nel podcast The Rest is Football". Hai i migliori fisioterapisti, la migliore tecnologia, il meglio di tutto. Fammi un favore!".