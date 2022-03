Van Gaal contro il Mondiale in Qatar: “Sono solo ca***te”

Il ct dell’Olanda Louis van Gaal non le manda a dire…

“Sono solo ca***te”. Non le ha di certo mandate a dire il ct dell’ Olanda, Louis van Gaal, in polemica contro la decisione di disputare i prossimi Mondiali in Qatar . A detta del commissario tecnico dei Paesi Bassi, la scelta della FIFA di organizzare la massima competizione internazionale nell’emirato del Vicino Oriente è “ridicola”.

Queste le parole di van Gaal riportate da Eurosport: “Tutti sanno che è ridicola la decisione di disputare i Mondiali in quel paese. Dicono che hanno organizzato tutto in Qatar per permettere al calcio di svilupparsi da quelle parti? Tutte ca***te. Per la FIFA contano solo i soldi e gli interessi commerciali”.