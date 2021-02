Vasco, i tacchetti di Leandro Castan sul volto del portiere avversario: 5 punti di sutura e partita sospesa

Leandro Castan, ex difensore della Roma, ora al Vasco da Gama, ha rimediato un cartellino rosso nel corso del match di campionato con il Bahia per un bruttissimo fallo sul portiere avversario Douglas Friedrich.

Leandro Castan e il fallo dell'incredibile: su calcio di punizione per il Vasco contro il Bahia, l'ex difensore romanista è intervenuto in spaccata, colpendo in pieno volto il portiere avversario. Sugli sviluppi della stessa azione il Vasco aveva trovato il gol del vantaggio, ma l'arbitro Wilton Pereira Sampaio, dopo aver rivisto l'azione al VAR, non ha convalidato la rete e ha espulso l'ex centrale giallorosso.