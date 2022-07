Vélez, la confessione del terzino Guidara: “Ho dormito sotto un ponte, temevo che qualcuno mi derubasse”

Il terzino, dal 2019 al Vélez con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2024, ha raccontato quel momento difficile passato agli inizi di carriera in un’intervista al giornalista Agustín Palacios: “Una notte ho dormito sotto un ponte. Ho passato tutta la notte lì ed è una cosa che mi ha segnato molto. Ero partito con tutte le cose per allenarmi. La prima cosa che ti viene in mente è buttare via tutto e io stavo già pensando che dovevo rispondere di tutto ciò durante il fine settimana. Sono andato su quel ponte perché era sulla strada per la pensione, a cinque isolati di distanza”. Una notte che ha segnato Tomás e che si è rivelata di grande importanza: “Quando mi reco al campo in autobus, comincio a pensare che ne vale davvero la pena lottare e fare sacrifici per ciò che si vuole ottenere. Era impossibile dormire in quella notte, temevo che mi derubassero. Alle sei del mattino poi ho fatto colazione con i ragazzi. Scoprirono tutto solo una settimana dopo, ma per me era stata una giornata normale. Quando le cose non vanno ripenso sempre a quella notte, mi dà forza. Mi dico che ci sono cose peggiori e che comunque ho sempre avuto la forza di rialzarmi. Quindi penso solo ad andare avanti e a combattere. Vale la pena lottare per quel che si vuole”.