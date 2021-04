Velez, Mancuello subentra e dopo 3 minuti colpisce Gabigol: subito rosso, “Ma cosa gli è preso?”

Federico Mancuello è stato espulso solo tre minuti dopo essere sceso in campo durante Vélez-Flamengo ieri in copa Libertadores. Il centrocampista ha colpito duramente Gabigol e l'arbitro non ha esitato a buttarlo fuori al primo fallo.

Redazione DDD

Il Flamengo ha ottenuto una vittoria importante allo stadio del Vélez, che fino per due volte è stato in vantaggio. Ma dopo il gol del 2-1, il Flamengo ha rimontato fino al 2-3 finale. Negli ultimi sussulti dello scontro, Mancuello è entrato per Ortega per cercare il pareggio. Tuttavia, il suo ingresso è stato effimero come se fosse una bolla di sapone.

(Photo by Juan Mabromata - Pool/Getty Images)

Il centrocampista, in una delle sue prime azioni, è entrato su Gabigol con i tacchetti alti e l'arbitro gli ha mostrato un cartellino rosso diretto. E solo tre minuti dopo essere entrato in campo Mancuello ha lasciato la sua squadra in dieci in un batter d'occhio.