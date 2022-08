Velez Sarsfield, lo sgambetto del tecnico Medina: all’avversario lanciato in contropiede…

Lo sgambetto del Mister all'avversario solo in contropiede...

Tra lo stupore e lo sconcerto generale il direttore di gara non può fare altro che estrarre il rosso e mandare negli spogliatoi il tecnico. Riportiamo le parole del tecnico Medina, nella conferenza post gara: "Istintivamente gli ho messo il piede. Ma l'espulsione è stata sacrosanta. Noi sentiamo il calcio in un modo particolare. Anche se facciamo gli allenatori, al di là del fatto che pochi anni fa ho smesso di giocare, non abbiamo perso ancora l'indole del calciatore".