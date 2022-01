Versailles dopo il tramonto, nessuno faccia ombra al Re: coppa di Francia dirottata a Tolosa…

Anche 450 anni dopo è impossibile contraddire il dettato del Re...Coppa di Francia, il Versailles costretto a giocare a Tolosa…

Ebbene sì, il Versailles non può ospitare sul suo campo il Tolosa nella sfida di ottavi di finale in programma il prossimo 29 gennaio. Il Versailles non può infatti giocare le partite in casa in notturna a causa di una regola di 450 anni fa, imposta dal Re in persona.