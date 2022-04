Verso Gijon, in piedi alle 7 del mattino per caricare l’Oviedo alla vigilia del derby

Il maxischermo de La Escandalera: è l'unica opportunità per i tifosi dell'Oviedo di seguire il derby contro quelli di Gijon alle 20.30 di oggi, sabato 16 aprile. Ma grande affluenza all'allenamento della vigilia...

"Mi sono dovuto alzare alle 7 del mattino per poter venire". È la testimonianza di Ricardo Sánchez, forse il primo carbayón (tifoso dell'Oviedo) dei 2.500 che si sono radunati allo stadio Carlos Tartiere per incoraggiare la sua squadra durante l'allenamento prima del derby. Nel suo caso, ha percorso i 72 chilometri che separano Cangas de Onís dalla capitale delle Asturie. Non è quindi una partita come le altre...