Verso il derby di Istanbul: Özil ha giocato sei mesi senza stipendio al Fenerbahçe

Galatasaray vittorioso in casa e Fenerbahce ok in trasferta. Questi gli ultimi risultati prima del derby di domenica 10 aprile alle 19.30 sul campo del Fenerbahce che è sempre alle prese con il caso Ozil...

Redazione DDD

Mesut Özil si è separato dal Fenerbahçe a causa di un caso di indisciplina per la quale lui stesso ha intonato il mea culpa. Il giocatore tedesco, nonostante tutto questo, vuole continuare a far parte del club turco. Questa volta, ne ha parlato il suo agente Erkut Sögüt in Mixed Zone, una trasmissione in cui ha difeso Mesut Özil dalle critiche ricordando come furono i suoi inizi al Fenerbahçe: "Mesut ama il club. Ha firmato a gennaio dello scorso anno per tre stagioni e mezzo e i primi sei mesi ha giocato senza ricevere alcun compenso economico", ha commentato.

Per quanto riguarda la sua quotidianità, Özil si sta allenando con Ozan Tufan, anche lui escluso dalla rosa di Prima squadra "per non lasciarlo solo, visto che da contratto". Ma potrebbe tornare ad allenarsi con la prima squadra. "Questa è una misura precauzionale che può decadere in qualsiasi momento", ha sostenuto l'agente di Özil.