Via il tecnico, Pjanic e Batshuayi alla riscossa: derby di Istanbul, il Besiktas adesso sogna

Besiktas settimo con 24 punti e Fenerbahce sesto a quota 27: nasce così il derby di Istanbul di domenica 19 dicembre alle 17.00

Dopo vari risultati negativi in ​​campionato e in Europa, dopo la separazione dall'allenatore Sergen Yalçın, il Besiktas torna a dare segnali positivi, vincendo 4-2 contro il Kayserispor sotto la guida dell'allenatore della squadra giovanile Önder Karaveli e davanti a più di 30mila tifosi al Vodafone Park. Le nuvole scure sulla squadra si sono dissipate dopo che quasi tutti i calciatori sembravano in calo prima del derby che ospiteranno domenica contro il Fenerbahçe.