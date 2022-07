Villarreal, Pepe Reina: “Di nuovo qui con l’entusiasmo di un bambino, anche se con 5 figli e senza capelli…”

Dopo un lungo viaggio, fatto di tante sfide in campo internazionale e 11 trofei tra Nazionale e squadre di club, il 39enne portiere (compirà 40 anni il prossimo 31 agosto) riparte da una scelta di cuore. Queste le sue parole durante la presentazione ufficiale: “Sono fortunato ad avere avuto una carriera straordinaria, giusto tornare dove tutto era iniziato. Ciò a cui punto è di stare bene e di dare il mio contributo. Il valore umano e il gruppo devono essere sempre al primo posto, poi vengono le individualità. Il mio scopo è di raggiungere le 1000 partite in carriera. Ne mancano tante (45) ma mi metterò subito al lavoro”. Reina ha mantenuto la promessa fatta diciassette anni fa: “Quando parlai con il club, che mi diede la possibilità di partire, per crescere come giocatore, feci una promessa. Un giorno sarei tornato e così è stato. La mia è stata una carriera importante e sono grato al club. Ho deciso così di chiudere il mio percorso dove tutto è iniziato. Non vado però in pensione, sono qui per giocare ancora un paio d’anni. Torno qui senza capelli, con cinque figli e con l’entusiasmo di un bambino”.