Vittoria nel Superclasico e non solo: la foto di Messi con Riquelme e la maglia del Boca

Román Riquelme si è imbattuto in Leo nello spogliatoio della Bombonera e gli ha consegnato la numero 10 blu e oro con il suo nome sopra. Una cartolina che ha scatenato la follia di tutti i fan.

La serata de La Bombonera è stata molto speciale per Lionel Messi, che non solo si è goduto gli applausi dagli spalti e ha segnato un gol nel 3-0 della Nazionale argentina sul Venezuela, ma ha anche incontrato Juan Román Riquelme e ha ricevuto un regalo: la maglia del Boca Juniors, reduce dalla vittoria al Monumental per 1-0 nel Superclasico contro il River Plate.