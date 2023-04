Vivere o morire a Los Angeles: Galaxy, vigilia derby in tono minore

"To Live and Die in LA" (noto in America Latina come "Vivere o Morir a Los Angeles") è il titolo del film oscuro ed enigmatico che il popolo dei Galaxy si aspetta per il derby al Dignity Health Sports Park. Con i tifosi divisi (parte del tifo organizzato continua a voltare le spalle a una dirigenza molto contestata) e con una squadra senza vittorie nelle sei partite giocate nella stagione 2023.