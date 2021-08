Wendell diventa papà e parte per Porto: Dragoes, vinto il derby di mercato con il Benfica

Il Porto ha vinto il derby di mercato con i rivali del Benfica e si è assicurato il laterale brasiliano Wendell. L'ex Bayer Leverkusen ha firmato un contratto fino al 2025 con i Dragoes, e minaccerà il posto da titolare del nigeriano Zaidu.

Wendell ha vissuto giorni di grande ansia per il suo futuro sportivo. Il terzino brasiliano era stato scelto da Sérgio Conceição per la fascia sinistra della difesa del Porto e ha continuato ad allenarsi sulla rosa del Bayer Leverkusen, sperando nella fumata bianca con i Dragoes. La figlia di Wendell è nata nello stesso giorno in cui il trasferimento è diventato realtà e ha consentito al giocatore di assaporare la gioia di diventare realtà e di mettersi poche ore dopo in viaggio da Leverkusen a Porto.