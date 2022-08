West Ham, dal laziale Di Canio al romanista Scamacca: torneranno i gol?

Dopo Di Canio si sono visti anche due italiani con la maglia inglese, Borriello e Zaza. Risultato? 10 partite giocate in due e 0 gol. Ma non solo loro, nel corso degli anni anche Robbie Keane, Mauro Zarate e Mido non hanno vissuto il periodo più lucido della loro carriera con il club di Stratford. Il risultato migliore lo ha ottenuto il ‘nostro’ Marko Arnautovic grazie alle 21 reti in 63 match. Scamacca ora è incaricato per sovvertire le sorti dell’attacco Hammers.