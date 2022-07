Wrexham, in uscita ad agosto la docuserie: il trailer è da brividi

Il calcio inglese fa davvero le cose in grande, anche a livelli più bassi. Il prossimo 24 agosto infatti FX Networks pubblicherà i primi episodi di Welcome to Wrexham, docuserie incentrata sul club gallese della quinta divisione inglese acquistata nel 2020 dall'attore Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Nella giornata di mercoledì 20 luglio i canali social del Wrexham hanno pubblicato il primo trailer della docuserie, dove si vedono Ryan Reynolds e McElhenney in piedi al centro dello stadio, mentre guardano sognanti e con fiducia attorno a se gli spalti, immaginandoli ricolmi di tifosi ottimisti per il futuro del club.

A rendere ancor più emozionante il trailer è la canzone "Can't help falling in love" di Elvis Presley, scelta come colonna sonora di accompagnamento del video. La stessa canzone che i tifosi cantano a squarciagola durante le partite casalinghe, come si può sentire verso al fine del trailer.