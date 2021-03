Xavi fa il doble: l’Al Sadd è campione del Qatar

Dopo la coppa nazionale del Qatar, altra vittoria per Xavi sulla panchina dell'Al Sadd...

Con la vittoria di ieri, l’Al Sadd ha sfruttato a pieno il primo match point che aveva a disposizione per la conquista del titolo, laureandosi campione con 4 giornate di anticipo e rimanendo ancora imbattuto. Un 3-0 contro l’Umm Salal che ha visto il solito Bounedjah sbloccare le marcature, Santi Cazorla disegnare calcio insieme al coreano Tae Hee Nam e la consacrazione di Yusuf Abdurisag, un giovane talento locale in cui Xavi crede parecchio, come conferma Allasianfootball.it.