Yaya Touré riparte dall’Ucraina: entra nello staff tecnico dell’Olimpik Donetsk

Yaya Touré si unisce allo staff tecnico dell'Olimpik Donetsk in Ucraina

L'ex centrocampista del Manchester City e del Barcellona Yaya Touré è stato nominato vice allenatore dell'Olimpik Donetsk, come ha dichiarato mercoledì il club della Premier League ucraina. Il 37enne ex nazionale della Costa d'Avorio ha lavorato con Queens Park Rangers e Blackburn Rovers per ottenere i suoi badge da allenatore dopo aver terminato la sua carriera da giocatore nel club cinese Qingdao Huanghai l'anno scorso.

"È fantastico tornare in Ucraina per continuare ila mia avventura da allenatore", ha scritto Touré su Twitter. "Grazie all'Olympic Donetsk per la meravigliosa accoglienza". Touré in carriera ha fatto parte del Barcellona nel 2007 e ha vinto due titoli della Liga e la Champions League nel 2009. Si è trasferito al City nel 2010, dove ha vinto tre titoli di Premier League, due Coppe di Lega e la Coppa d'Inghilterra. L'Olimpik Donetsk, settimo in classifica con 17 punti in 12 partite, affronterà sabato la capolista Dynamo Kiev. Il tecnico della squadra è Igor Klimovskiy e di lui Yaya dice: "E' uno specialista esperto che ha lavorato molto con i giovani e ora sta mostrando ottimi risultati nel massimo campionato ucraino. Sono sicuro di poter imparare molto da lui, sia tatticamente che in termini di preparazione".