Youssoufa Moukoko, l’opzione a costo zero: il Real Madrid ci pensa

Alla ricerca di un sostituto per Karim Benzema, il Real Madrid ha messo nel mirino il talentuoso Youssoufa Moukoko. Il giovane attaccante tedesco concluderà il suo contratto con il Borussia Dortmund la prossima estate.

Tra gli obiettivi che il Real Madrid si è prefissato per il futuro c'è quello di inserire un attaccante che possa arrivare a sostituire in prospettiva Karim Benzema. Oggi, nonostante il brasiliano Rodrygo stia offrendo buone prestazioni, i blancos hanno un solo sostituto specifico, il domenicano Mariano Díaz.

Poiché la rosa ha dei vuoti da colmare, la dirigenza ha dato il suo ok alla ricerca di un nuovo attaccante che possa approdare al Santiago Bernabéu alla fine della stagione in corso.

Secondo il comunicatore Rafael Álvarez de Mon, una delle opzioni che il club madridista sta valutando è quella di Youssoufa Moukoko, giovanissimo giocatore del Borussia Dortmund. L'attaccante, appena 17enne, è interessante per talento, capacità da gol, visione del gioco (sei gol e altrettanti assist in questa stagione) e, soprattutto, per la sua delicata situazione contrattuale (il contratto scade a giugno).