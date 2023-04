Zagabria, i Bad Blue Boys a Spalato per il derby croato: “Vogliamo il titolo in casa vostra”

I tifosi della Dinamo prendono in giro l'Hajduk sui social: "Uscite ai balconi e salutate i campioni" o "Suonate le campane di per salutare i campioni".

La Dinamo Zagabria sogna la festa per il titolo. Una festa proprio sul campo del più grande rivale, l'Hajduk, contro cui gioca il Derby eterno croato ogni stagione. Gli zagabresi arrivano a Spalato con 12 punti di vantaggio e basta un solo punto per il 24esimo scudetto.

Alla partita sta arrivando da Zagabria un gran numero di Bad Blue Boys, che hanno dichiarato: "Domenica abbiamo la possibilità di assicurarci il titolo iridato allo stadio del nostro più grande rivale. Non c'è umiliazione più grande per loro che vederci festeggiare nella loro casa. Mettiamo un pò più di sale sulle loro ferite, in modo che faccia ancora più male. Vogliamo la vittoria e il titolo già domenica".