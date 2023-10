Zeleznicar, subito a ruba il biglietti per il derby di Sarajevo

I tifosi dello Železničar si sono precipitati ad acquistare in gran numero i biglietti per il derby di Sarajevo, tanto che durante il primo giorno di vendite più della metà dei biglietti previsti erano esauriti.

Lo Željezničar ha ricevuto 3.000 biglietti per il derby di Sarajevo che appartengono ai tifosi ospiti nella tribuna sud dello stadio Asim Ferhatović Hase.

La risposta dopo il primo giorno è stata fantastica. I tifosi dello Železničar hanno acquistato più della metà dei biglietti previsti per il derby che si giocherà domenica prossima: 1.573 biglietti subito venduti per il derby, tanto che ne erano rimasti in vendita 1.427.