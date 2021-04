Zenit San Pietroburgo, porte aperte a più di 20.000 tifosi nel suo stadio!

Con il permesso delle autorità competenti in Russia, lo Zenit ha radunato più di 20.000 tifosi nel suo stadio per assistere alla partita contro il Khimki. La squadra di Semak ha anche vinto.

La Russia sembra tornare alla normalità per quanto riguarda gli eventi sportivi colpiti dalla pandemi . Un esempio di ciò è stata la partita che ha affrontato lo Zenit contro il Khimki, in cui 20.708 persone, per la precisione, hanno potuto assistere allo scontro. La maggior parte dei partecipanti ha già ricevuto una dose del vaccino.