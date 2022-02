Zouma, che fai? Maltratta il suo gatto in un video e il West Ham prende le distanze

Il difensore potrebbe essere denunciato o processato per atti di crudeltà sugli animali, secondo il Sun. In un video lo si vede usare il suo gatto come un pallone, prendendolo a calci e schiaffoni

Redazione Derby Derby Derby

di Andrea Scozzafava -

E’ finito nell’occhio del ciclone Kurt Zouma dopo che suo fratello ha pubblicato un video su Snapchat in cui il difensore del West Ham ex Chelsea maltrattava il suo gatto. Tramite il quotidiano inglese The Sun, si può osservare che il povero animale in questione viene rincorso, colpito con una scarpa e preso a calci dal giocatore. Zouma si è poi scusato, rivelando: "Sono profondamente dispiaciuto, vorrei assicurare che i miei due gatti stanno bene. Sono amati da tutta la famiglia, si è trattato solo di un caso isolato, non accadrà più".

Dopo l’accaduto il West Ham United ha preso le distanze dalle azioni del calciatore francese: "Il West Ham condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore. Abbiamo parlato con lui e tratteremo la questione internamente. Non tolleriamo in alcun modo le crudeltà verso gli animali". Secondo quanto emerge dall’Inghilterra inoltre, la polizia sembrerebbe non intenzionata ad aprire un'indagine.