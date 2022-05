Zurigo campione di Svizzera: festa grande per Dzemaili e l’ex Inter Gnonto

In Svizzera trionfano Dzemaili & C. dopo una trionfale cavalcata…

Tredicesimo titolo per lo Zurigo. Un campionato dominato dai Leoni biancazzurri allenati dal 48enne tecnico tedesco Andre Breitenreiter, ex Schalke 04 e Hannover 96. I numeri parlano chiaro: 22 vittorie, 6 pareggi e solo 4 sconfitte in 32 gare di campionato, con il miglior attacco (71) e la miglior difesa (38). E dire che mancano ancora quattro giornate al termine del campionato, ma lo Zurigo ha voluto fare le cose in grande. Ieri al St. Jakob-Park la vittoria per 2-0 contro il Basilea (rete di Ceesay su perfetto calcio di punizione di Dzemaili, raddoppio di Boranijasevic) ha consegnato ufficialmente il titolo allo Zurigo, ormai irraggiungibile con 72 punti. Festa grande in città al ritorno della squadra.