Addio alla voce del Catania: allo stadio Massimino ecco la tribuna stampa Stefania Sberna

The Voice a Catania era lei e nessun altro: Stefania Sberna. Grande dolore in città.

Serena Calandra

Non restano parole ma solo tanta tristezza. Un velo nero cade su Catania e non è di certo la terra dell'Etna che da ieri ha avvolto la città colorandola di scuro, ma la scomparsa della storica speaker rossazzurra, Stefania Sberna o semplicemente "The Voice".

La giornalista catanese, icona del calcio cittadino da circa 30 anni, ci dice addio, colpita da un male incurabile. Da tempo Stefania lottava contro quella malattia che soprattutto negli ultimi anni le aveva impedito di seguire il suo Catania dalla regia di commento con costanza. Dal 1990 fino al match di qualche settimana fa, Stefania aveva tenuto duro, aveva scelto di esserci. Poi l'assenza al derby Catania-Palermo del 3 marzo. Ed oggi il vuoto. Stefania non c'è più, questa la frase impazzita sui social che hanno iniziato a riportare la sua immagine con quel microfono pronto a far risuonare la sua voce in fase di annunciazione della formazione rossazzurra, o l'urlo di un gol con l'incipit "Per il Catania ha segnato, ha segnato...". Aveva un timbro inconfondibile, speciale, unico ed appassionato. La sua presenza era una costante. Il Catania per lei era motivo d'orgoglio, di soddisfazione. I tifosi la adoravano e per loro non esisteva partita senza la sua voce. La sua scomparsa oggi lascia un vuoto incolmabile, nulla sarà più come prima. Ma intanto i tifosi già stamattina hanno richiesto al Sindaco l'intitolazione della Tribuna Stampa in suo onore. Il comunicato stampa del sindaco non ha tardato ad arrivare. Cosi dal proprio profilo Facebook ufficiale, il primo cittadino ha voluto confermare tale richiesta:

“La grande emozione che ha suscitato la scomparsa di Stefania Sberna, giornalista e storica speaker del Calcio Catania, è la riprova del segno indelebile che la sua ineguagliabile passione per i colori rossazzurri ha lasciato tra gli sportivi catanesi. L’entusiasmo contagioso della sua voce rimarrà memoria collettiva per tifosi, colleghi giornalisti, amici e soprattutto per il marito Salvo con le figlie Giulia e Federica, che hanno condiviso il doloroso calvario della malattia sopportata con grande dignità. A memoria futura della sua genuina personalità, condividendo l’iniziativa con il Calcio Catania, l’Ordine dei Giornalisti e l’Unione Stampa Sportiva, intitoleremo a Stefania Sberna la tribuna stampa dello Stadio Angelo Massimino, un luogo in cui Stefania ha condiviso trenta anni di storia sportiva, nella buona e nella cattiva sorte, a testimoniare il sincero e autentico attaccamento ai valori dello sport e della passione civile".

Intanto stamattina è stata allestita la camera ardente per consentire a tutti i tifosi di portarle un saluto. I funerali in fase di svolgimento, chiuderanno l'addio alla giornalista o per meglio dire "The Voice"...