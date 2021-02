Alessandro Costacurta: “Inter favorita per lo Scudetto. Conte il migliore, Pirlo è geniale”

Alessandro Costacurta ha parlato dei temi più caldi in questa fase della stagione. Dalle ambizioni Scudetto dell’Inter al momento del Milan, passando per il ruolo della Juventus in vista del finale di campionato: “Saranno queste le tre...

Redazione DDD

Alessandro Costacurta e la sua visione del calcio. L'ex difensore del Milan ha affrontato temi importanti in una lunga intervista a Fanpage: "Credo l’Inter sia la favorita anche se assisteremo ad alti e bassi. L’Inter è sicuramente la favorita per lo scudetto soprattutto perché le altre sono impegnate nelle coppe. Io considero Conte fra i primi 5 allenatori al mondo e già questo indirizza un pochino quello è la ragione per cui l’Inter è la favorita. Ha la rosa più forte e l’allenatore più forte. La ragione che mi lascia perplesso è il fatto che non sia ancora riuscito ad imporsi nelle coppe europee. Se vado a rivedere gli episodi mi accorgo che Conte nelle fase iniziali della stagione ha sempre avuto difficoltà nell’inserire la mentalità giusta. Conte secondo me è un allenatore da tour piuttosto che da classiche e ha sempre bisogno di tempo e a un certo punto della stagione poi fa capire cosa vuole. Lui influenza anche i giocatori ma io credo che voglia sempre crearsi un nemico. Questi tipi di giocatori e allenatori come Mourinho ad esempio, hanno bisogno di un nemico per tirare fuori il meglio di sé. Antonio ricalca questa fiducia. Io ho sempre negli occhi il famoso Juve-Inter e il rigore su Iuliano: lui era l’unico che si metteva in mezzo ai giocatori dell’Inter che protestavano. Quell’immagine, mi ha sempre fatto pensare che lui abbia sempre bisogno di stare in mezzo ai nemici".

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Cos’ha in più rispetto al Milan per vincere il campionato? "In più ha giocatori maggiormente abituati a un certo tipo di partite. Nelle gare importanti con le nazionali, ottavi, quarti e semifinali di coppe, credo ci siano differenze enormi tra le due squadre. Nel Milan ci sono forse due giocatori che hanno esperienze internazionali (Ibra e Kjaer). Per il resto è una squadra poco abituata a un certo tipo di partite. Nel Milan per le scelte dei giocatori e dell’ambiente con l’allenatore c’è stata una simbiosi incredibile insieme a Massara e anche Boban. Avevano giocatori che sulla carta non sembravano così bravi ma loro hanno scelto profili incredibili che sono migliorati tantissimo e l’alchimia con l’allenatore è molto importante, così come il rapporto tra dirigenti e squadre. Paolo ha messo in atto quella richiesta di chiarezza che usavamo anche noi al Milan. Il gruppo ha avuto la meglio in questo senso".

E in tutto questo la Juventus che ruolo può avere? "La Juve e il Milan siano le antagoniste dell’Inter per lo scudetto. I bianconeri hanno però la rosa migliore e ha un allenatore che sta imparando ed è geniale. Pirlo darà molto e ha peccato solo in un paio d’occasioni a causa dell'inesperienza, ha la scelta che nessuno si aspetta e la rosa molto ampia. Fino a fine campionato saranno queste le tre squadre che si contenderanno il titolo".