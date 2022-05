Allegri Under contro Inzaghi Over: scontro finale in Coppa Italia

Juventus-Inter Finale di Coppa Italia non è una sfida che si vede tutti gli anni, per ritrovare questa combinazione bisogna tornare indietro nel tempo di quasi sessant’anni.

Le quote Juventus – Inter rimangono equilibrate anche per quanto riguarda i simboli Under e Over. Under 2.5 è quotato a 1.78 e rimane il simbolo favorito proprio perché Allegri ce la metterà tutta per far giocare male i Nerazzurri e tenterà il colpaccio negli ultimi 20 minuti. L’Over 2.5 è quotato a 1.95 e non è molto improbabile che Inzaghi riesca a far segnare almeno 2 gol e i Bianconeri siano costretti alla rincorsa, ecco perché anche un 2 – 2 quotato a 14 potrebbe essere un risultato più che plausibile, in una gara dove entrambe le squadre vogliono la coppa per non restare a bocca asciutta quest’anno. Su 36 gare di campionato i Nerazzurri hanno concluso ben 21 gare con risultati a trazione Over 2.5 mentre i Bianconeri hanno concluso 23 gare con risultati a trazione Under 2.5, un motivo in più per nominare questo scontro come la vera sfida tra un allenatore overone, Inzaghi, e il maestro dell’Under 2.5, Max Allegri.