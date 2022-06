Brambati: “Milan, salto di qualità con Zaniolo – Dybala non può fare il titolare all’Inter”

Le grandi e i primi rumors di mercato

Redazione DDD

Il mercato e l’attualità calcistica nostrana. In merito a ciò, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista. Il Milan parte ancora in pole per lo scudetto? “Vediamo. Per me non è così scontato che il Milan si possa riconfermare tanto facilmente”. Per quali ragioni? “Vincere una volta è difficile, ma possono riuscirci tutti. La vera sfida è aprire un ciclo. Ce la farà il Milan?”. Adesso è sopraggiunto RedBird… “Vediamo. Sicuramente i tifosi del Milan si mettano l’anima in pace: l’epoca dei presidenti tifosi non esiste più. RedBird trarrà i suoi profitti e, alla fine, tirerà una riga e andrà a capo. Un po’ come ha fatto Elliott”.

RedBird dovrebbe ripartire da Ibra? “Non saprei. Credo che, ormai, per certi livelli sia un po’ “datato”. Però a uno così come fai a rinunciare? Se accettasse un contratto a gettone, potrebbe fare ancora al caso dei rossoneri”. Origi potrebbe fare al caso del Milan? “Sì, però sia chiaro: al Milan non basta Origi per fare il salto di qualità. Al Milan servono almeno altri due calciatori”. In quali reparti? “A centrocampo devi necessariamente sostituire Kessie… Renato Sanches? Buon giocatore, però c’è l’incognita legata al fatto che non conosce il campionato italiano”.

Come vedrebbe Zaniolo in rossonero? “Sarebbe un gran bel colpo! Ecco, Zaniolo è il classico giocatore con cui il salto di qualità di cui parlavamo prima, lo fai a mani basse”. La convince Dybala all’Inter? “Dybala va bene ovunque, Inter compresa. Però c’è un’incognita: accetterà di fare il “subalterno”? Perché è impensabile credere che possa giocare titolare nei nerazzurri. Alla Roma invece sarebbe titolare fisso”. Cosa manca al Napoli per poter lottare per lo scudetto? “Nulla. Forse soltanto un pizzico di personalità. E poi i partenopei devono essere più incisivi nei momenti decisivi della stagione: la partita contro l’Empoli di quest’anno, credo racchiuda tutta la stagione della squadra di Spalletti”.

E la Juve? Può aspirare a tornare in corsa? “Io la vedo più staccata, al momento. Anzi: pure più debole. Hanno perso Chiellini, che in spogliatoio pesa molto. E poi c’è l’incognita mercato: chi prendono? E in quale ruolo? Per quale scopo?”.