Carpi, la proprietà dei licenziamenti: da Morelli a Pochesci, epurazioni a tutti i livelli

Il decisionismo del nuovo Carpi. In A nella stagione 2015-16, il club emiliano oggi galleggia in Serie C, ma quante epurazioni....

La nuova proprietà del Carpi non convince. Subentrata in estate al patron della quasi salvezza in Serie A, Bonacini, al presidente Caliumi e al socio Marani, si è distinta in questi 5 mesi per i licenziamenti. Fuori per primo Morelli, l’ex vicesindaco che si era presentato con grande personalità, come il classico uomo d’affari carico perché adesso era nel calcio. Il ds Elio Signorelli è durato 40 giorni, sostituito da Andrea Mussi. In questo 2021, via il team manager Franzese, piccolo ex attaccante, in settimana il dg Alfonso Morrone, che aveva portato Sandro Pochesci. E per ultimo via anche il mister, per Luciano Foschi. Insomma il presidente Matteo Mantovani, di Ncs Company, è un decisionista, anche troppo, con il vice Federico Marcellusi, e il consigliere Marcello Fantuzzi, sempre dell’azienda di Carpi.